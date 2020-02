Sconfitta e rimpianti per il Pescara Pallanuoto battuto di misura in trasferta dalla Vis Nova Roma

Sconfitta di misura in trasferta per il Pescara Pallanuoto che perde 15-14 nella vasca della Vis Nova Roma.

I ragazzi di Paolo Malara escono sconfitti e con il rimpianto di una traversa colpita nel finale da Andrea D'Aloisio grande protagonista con 5 reti.

Dunque non sorride ai pescaresi l’ottava giornata del campionato di serie A-2 maschile girone sud, al termine della partita più emozionante vista fin qui.

La squadra di mister Malara avrebbe meritato un risultato positivo da portare a casa, dopo 32 minuti giocati in apnea contro un avversario di assoluto livello. Non è arrivato, per un pizzico d’imprecisione, sfortuna e qualche errore di troppo, commesso in entrambi le fasi e sfruttato al massimo dai padroni di casa che specie con Iocchi Gratta, autore di ben 8 centri personali, ha dato tanto lavoro alla retroguardia pescarese. E a conti fatti sono stati proprio questi errori a pesare sul risultato finale, condannando i biancazzurri al terzo ko stagionale.

“Abbiamo sbagliato troppo”, sottolinea a fine partita un arrabbiato Paolo Malara, “in fase difensiva abbiamo concesso troppe occasione e davanti siamo stati frettolosi e imprecisi. Non si possono regalare tutte queste situazione a un avversario esperto come la Vis Nova altrimenti vieni punito, esattamente com’è accaduto oggi”.

PARZIALI: 3-2, 3-4, 4-3, 5-5

ROMA VIS NOVA: Bonito, Iocchi Gratta (8), Padovano, Ferraro, Carrozza, Agnolet, Poli, Cupic, Parisi (3), De Vena (2), Serio (2), Provenziani, Bernoni. All. Calcaterra

PESCARA PALLANUOTO: Volarevic, De Vincentiis, Laurenzi, Di Fulvio (4), De Ioris, Mancini (1), Giordano, Stanchi, Molina (2), D’Aloisio (4), Calcaterra (2), Micheletti (1), Mambella. All. Malara