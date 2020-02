Pescara Pallanuoto: trasferta a Monterotondo, si cercano conferme a casa della Vis Nova

Il Pescara Pallanuoto va in trasferta a Monterotondo, dove si cercano conferme a casa della Vis Nova. Appuntamento domani pomeriggio, 8 febbraio, con inizio alle ore 18:30 per l’ottava giornata del campionato maschile di serie A2 girone sud. Queste le parole di coach Paolo Malara:

“È un campionato in cui non esistono partite facili. Siamo consapevoli della forza del nostro avversario, ma ce la giocheremo come sempre. Sono convinto che quello di sabato possa rappresentare un buon test per capire a che punto siamo”.