Calcio da tavolo, podio per la Ves Gentes alla Coppa Italia 2020

Ritorna il calcio da tavolo-subbuteo al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto del Tronto. Il 15 e il 16 febbraio, infatti, è andata di scena la Coppa Italia della Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo). La kermesse ha visto come protagoniste una trentina di squadre e circa un centinaio di giocatori provenienti da tutto lo Stivale, che si sono dati battaglia per vincere un trofeo che ha ormai una storia pluridecennale.

Proprio il torneo a squadre, in particolare, disputato domenica 16 (previste le categorie Master e Cadetti, oltre che le competizioni giovanili), è uno degli appuntamenti più importanti per i tesserati della Fisct e per appassionati e curiosi è stata un’occasione per riscoprire, o scoprire, il fascino di un gioco intramontabile. Il club dell’Associazione culturale Ves Gentes di Cepagatti festeggia un nuovo podio nel calcio da tavolo, la versione più moderna del subbuteo.

Nella cittadina marchigiana, il capitano Lionello Palmieri guida la sua squadra fino ad un isperato podio. Gli abruzzesi dopo il girone eliminatorio, nel tabellone principale, dominano il tabellone cadetti sconfiggendo nell'ordine L'Aquila per 2 a 0 e poi Torino2009 per 3-1.

In semifinale tocca affrontare i padroni di casa del Sc Ascoli. La partita si è subito messa al sicuro per i marchigiani, che non hanno vita facile nel secondo tempo con il ritorno di Di Pierro, Micati, Palmieri e Iervese. La gara si conclude con il punteggio di 0-3 in extremis con il pareggio di Schiavone su Di Pierro. La Ves Gentes mette in bacheca anche questo trofeo in preparazione del ritorno di serie D e per completare una bella stagione di Subbuteo e Calcio da Tavolo.