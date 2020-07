Venezia-Pescara, le formazioni ufficiali della partita di Serie B

Venezia-Pescara, ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo alle ore 21 allo stadio Penzo della partita valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B.

I due allenatori Alessio Dionisi e Andrea Sottil hanno scelto i 22 calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Ecco le formazioni ufficiali:

VENEZIA: Lezzerini, Vacca, Montalto, Modolo, Marino, Fiordilino, Longo, Maleh, Capello, Ceccaroni, Lakicevic.

Allenatore: Alessio Dionisi.

PESCARA: Fiorillo, Zappa, Scognamiglio, Bettella, Del Grosso, Memushaj, Palmiero, Busellato, Galano, Pucciarelli, Maniero.

Allenatore: Andrea Sottil.