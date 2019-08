Vela, grande risultato per il giovane pescarese Lamante ai mondiali giovanili Laser

Grande risultato per il giovane velista pescarese Domenico Lamante, quattordicenne della Lega Navale Italiana di Pescara che si è classificato al ventitreesimo posto assoluto ai campionati mondiali di Laser 4.7 in Canada, sul lago Ontario. Il giovane è risultato il sesto under 16, secondo italiano assoluto e primo italiano under 16.

Soddisfatto l'allenatore Fiv Marco Dainese che evidenzia come l'impegno ed il talento del ragazzo siano stati premiati:

“Sono attività nelle quali, purtroppo, sono rimasti pochissimi circoli ad impegnarsi in Abruzzo, ma noi continuiamo con caparbietà a diffondere l’amore per il mare e per questo sport in una regione che, da sempre, è una delle più belle d’Italia”

Erano 180 i partecipanti provenienti da 35 Paesi, e Lamante era reduce dalla vittoria della tappa di Europa Cup a Torbole per gli under 16 ed dalla partecipazione al campionato europeo di Hyeres in Francia. Ora ci sarà un altro importante impegno, dal 28 al 31 agosto a Reggio Calabria per i campionati italiani giovanili Laser 4.7 Optimist Under 16 e Radial

Under 19. In tutto saranno undici i ragazzi abruzzesi presenti, fra loro cinque atleti Lni Pescara: Domenico Lamante, Riccardo Pistilli, Claudia Sofia, Federico Selleri e Luca Di Feliciantonio.