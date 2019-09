Vela, Lamante terzo ai campionati italiani Under 16

Altro grande risultato per Domenico Lamante, giovane pescarese promessa 14enne della vela. Dopo l'ottimo risultato ottenuto ai mondiali in Canada, Lamante si è classificato al terzo posto per la categoria under 26 ai campionati italiani giovanili in programma a Reggio Calabria dal 28 al 31 agosto. La categoria di riferimento è la 4.7 under 16

L'allenatore Dainese, soddisfatto per il risultato del 14enne e degli altri giovani abruzzesi presenti alle competizioni, ha dichiarato:

“Il campionato per i ragazzi è stato molto impegnativo, a causa del campo di regata difficile

e della notevole corrente. Domenico si è difeso bene nei primi giorni con vento forte ed è arrivato in finale al settimo posto. Ha affrontato le ultime regate ‘in attacco’, grazie a un vento più leggero, e ha vinto con un buon distacco la finale”

Gli atleti abruzzesi erano undici, dinque dei quali della Lega Navale di Pescara: Domenico Lamante, Riccardo Pistilli, Claudia Sofia,

Federico Selleri e Luca Di Feliciantonio.