Unibasket, la ricetta di coach Rajola contro Senigallia: «Fame e umiltà»

Unibasket Amatori Pescara alla ricerca della settima vittoria di fila contro il Goldengas Senigallia, squadra reduce dal successo interno contro Campli per 92-55. Un avversario da prendere con le molle. Coach Stefano Rajola non vuole cali di tensione o concentrazione:

«Senigallia è una squadra molto competitiva, la sua classifica è un po’ bugiarda. Ha battuto Chieti e perso con San Severo solo al supplementare, ha perso un paio di partite che sembravano già vinte e che altrimenti l’avrebbero catapultata in classifica in una posizione ben più elevata di quella che occupa attualmente. Noi dobbiamo tenere alta la tensione, è fondamentale. Bisogna avere fame di fare sempre di più, senza mai sentirsi appagati, e l’umiltà di mettere da parte le vittorie conquistate per avere la voglia di centrarne altre ».