Inizia la storia dell’Unibasket: a Pescara il raduno delle tre squadre

L’Unibasket inizia la sua attività con una partenza in grande stile: martedì 21 agosto, alle ore 19 a Pescara, si svolgerà il raduno di inizio stagione coinvolgerà tutte e tre squadre di punta del sodalizio.

I tifosi, gli appassionati, i giornalisti della carta stampata e i redattori delle pagine Web, così, potranno incontrare i protagonisti della serie B targata Pescara, quelli della serie C Gold firmata Lanciano e i giovani coinvolti nel progetto della DNG. Il luogo del raduno è lo stesso degli ultimi anni, dopo il successo delle ultime edizioni: il mitico campo della Stella Maris, in Via Scarfoglio, dove tanti anni fa iniziò la storia dell’Amatori.

Martedì sarà giornata di visite mediche per tutti i giocatori, che dal giorno dopo inizieranno la dura preparazione in palestra in vista della prossima stagione. La sera, però, ci sarà tempo per riunirsi: tutta l’Unibasket sarà sul lungomare cittadino, ospite della Paranza, storico ristorante di Maurizio D’Anolfi, da sempre pilastro della pallacanestro pescarese. Una bella serata in una splendida location per iniziare al meglio la stagione sportiva, che sarà sicuramente molto impegnativa ma che sembra avere basi molto solide. Anche l’attività del settore giovanile Unibasket inizierà ad agosto, precisamente il 27. Il Responsabile Tecnico di tutta la struttura che va dall’Under 13 sino all’Under 16 sarà coach Fabio Di Tommaso.

Contestualmente all’annuncio del raduno, l’Unibasket vuole ringraziare pubblicamente Sergio De Santis per tutto il lavoro svolto per i colori dell’Amatori e per la pallacanestro pescarese: non sarà lui il Team Manager della stagione 2018/19. Impegni personali e lavorativi impediscono a Sergio di dare quella disponibilità completa che è necessaria per ricoprire il ruolo di Team Manager.

De Santis, rientrato in società lo scorso anno dopo esser stato un protagonista della cavalcata che portò l’Amatori a vincere il campionato di serie C, ha voluto salutare così tutti i sostenitori pescaresi:

“Per me è un arrivederci, di certo non un addio. Dico questo perché mi era già successo di dover salutare, per poi tornare in prima linea; magari potrà accadere di nuovo. Soprattutto, è soltanto un arrivederci perché di certo sarò la domenica al palazzetto a tifare per la squadra”

Il presidente Carlo Di Fabio ha voluto ribadire anche in questa occasione la stima verso De Santis:

“Mi dispiace dover salutare Sergio. Voglio ringraziarlo pubblicamente per il lavoro svolto in questo periodo e per l’attaccamento che ha sempre dimostrato verso la società”.

Appuntamento per tutti, dunque, martedì 21 agosto presso la Stella Maris di Pescara. L’ufficio stampa dell’Unibasket, nel frattempo, continuerà ad annunciare le conferme e le novità in vista della prossima stagione.