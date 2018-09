Unibasket Pescara: Matteo Di Iorio allenatore dell’Under 18 DNG

Matteo Di Iorio è il nuovo allenatore dell'Under 18 dell’Unibasket Pescara, team attualmente impegnato nel campionato nazionale DNG. Il giovane coach sarà inoltre il vice di Stefano Rajola in prima squadra.

E non finisce qui, perchè Di Iorio sarà altresì il tecnico della squadra che affronterà il campionato Under 20 regionale.

“Affrontiamo un campionato molto più impegnativo, non solo per le trasferte, bensì per il livello generale - ha dichiarato - Noi vogliamo proseguire un percorso di crescita, sia con i 2001 che con i 2002, integrando i ragazzi che arrivano dalle giovanili della We’re Basket, che sono a buon punto e dunque ci permetteranno di proseguire questa strada. Avremo tanti ragazzi a disposizione e tutti avranno le loro chances, in quanto questo gruppo affronterà anche l’Under 20 regionale e tutti avranno l’occasione di assaggiare parecchio il campo. Nella DNG ci sarà anche la possibilità di utilizzare tre fuoriquota tra i classe 2000, coinvolgendo così anche i ragazzi impegnati nei campionati di serie”.