Basket, l’Amatori cala il Settebello: Senigallia cade 82-67

L’Unibasket Amatori Pescara allunga la sua striscia positiva battendo Senigallia 82-67 sul parquet amico del Pala Ateno Gas&Power, in un match scorbutico e intenso ma ben interpretato dalla squadra di Rajola, in pieno controllo per tutta la partita.

Chi si attendeva una battaglia non è rimasto deluso. Lotta senza quartiere ad ogni possesso, con le due squadre che hanno dato fondo a ogni possibile riserva di energie fisiche e mentali.

È la settima vittoria di fila per la formazione del presidente Di Carlo, che vede avvicinarsi il primo obiettivo stagionale dato dalla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Il prossimo appuntamento è per sabato 22 dicembre a Giulianova per il derby. Palla a due fissata alle ore 20.