Pallacanestro, per l'Unibasket Amatori Pescara nona vittoria consecutiva: battuto il Catanzaro

Nona vittoria consecutiva per l'Unibasket Amatori Pescara che chiude il 2018 con un'altra partita portata a casa, questa volta contro il Catanzaro battuto per 79-45. Dopo due quarti in equilibrio, il break di 18 a 0 nella terza frazione che apre la strada all'ennesima vittoria per la compagine pescarese.

La prima frazione si chiude su 22-19 con i calabresi sempre pronti a rientrare in partita, con la seconda frazione che si conclude sul 33-30 sempre a favore dell'Unibasket Amatori Pescara. Dopo l'intervallo la squadra di Rajola trova il ritmo giusto ed allunga con il break di 18 punti concludendo la terza frazione sul 57-39. Nell'ultimo quarto il Catanzaro prova a reagire ma i giocatori di casa rispondono punto su punto allungando fino al punteggio finale di 79-45. Prossima sfida il 6 gennaio a Bisceglie.

Presenti al Pala Aterno "Gas e Power" di Pescara anche gli esponenti del Comitato Abruzzo di Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno con i giocatori del Pescara che hanno indossato un fiocco rosa durante il match.