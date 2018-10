Basket, ottimo esordio dell’Amatori: Pala Aterno pieno e vittoria contro Nardò

Spinto dagli oltre 1200 spettatori del Pala Aterno Gas&Power, l’Unibasket Amatori Pescara inizia la stagione con il piede sull’acceleratore battendo 96-77 la Pallacanestro Andrea Pasca Nardò. I padroni di casa si sono dimostrati superiori conducendo sempre la gara e mostrando un ottimo spirito di squadra, di fronte a un avversario che di certo lotterà per entrare nei playoff.

Esordio ok per Serafini con 23 punti, 9/10 al tiro e 12 rimbalzi. Grandi notizie anche dagli spalti, con un numeroso pubblico che ha sposato in pieno il progetto Unibasket. Ora due derby fuori casa, contro Teramo e Chieti, due match che diranno parecchio sulle ambizioni degli adriatici. La vittoria è stata dedicata a Claudio, tifoso sempre presente al palazzetto per sostenere il team.

Raggiante coach Rajola:

"Sono contento per l'andamento del match e per la vittoria. Abbiamo approcciato bene alla partita, contro una squadra forte. Dobbiamo pulire un pochino il gioco e togliere qualche piccola disattenzione: dovevamo chiudere il primo tempo con qualche punto in più di vantaggio e non possiamo assolutamente subire 28 punti in un quarto se vogliamo davvero arrivare in alto. Merito degli ospiti, che hanno un ottimo roster, ma noi in casa non possiamo avere questi momenti. Per il resto, ovviamente, sono contento: non posso lamentarmi dell'attacco dopo aver segnato 96 punti e in generale abbiamo offerto un'ottima prestazione. Credo che si sia già visto che per me i 7 senior sono 7 titolari e posso fidarmi anche degli under".