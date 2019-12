Tweet del Pescara Calcio dedicato ai migranti in occasione del Migrants Day

Un pensiero da dedicare a tutti i tifosi del Delfino sparsi nel mondo ed un ricordo per chi muore in mare in cerca di un futuro migliore. La società Pescara Calcio ha dedicato questa mattina un tweet sul suo profilo ufficiale in occasione del "Migrants Day" che si celebra ogni anno il 18 dicembre

In occasione della "Giornata Internazionale dei #Migranti" salutiamo tutti i nostri tifosi sparsi per il mondo e rivolgiamo un pensiero a coloro che, in cerca di un futuro migliore, perdono la vita nell'indifferenza di tanti.

Da tempo la società biancazzurra è impegnata sui social per una campagna contro il razzismo, come mostrano diversi tweet pubblicati recentemente, e aveva avuto risalto nazionale il post di replica a un tifoso in cui di fatto la società lo aveva disconosciuto dopo un suo post contro la società riguardante proprio la decisione del Pescara Calcio di schierarsi apertamente contro ogni forma di razzismo.