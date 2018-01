Trofeo San Sebastiano, a Montesilvano il 18esimo torneo interforze nel segno della solidarietà

Tutto pronto per la diciottesima edizione del Trofeo San Sebastiano, il torneo di calcio a 5, organizzato dal Gruppo Sportivo Polizia Municipale Città di Montesilvano. Il torneo è organizzato in onore di San Sebastiano Martire, patrono dei “Vigili Urbani d’Italia”.

Si tratta delle rappresentative dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale che dal 17 al 20 gennaio si affronteranno al Palaroma per l’evento benefico di “Solidarietà e Sport”. L’incontro Carabinieri vs Guardia di Finanza con inizio alle ore 16 del 17 gennaio sarà la partita inaugurale a seguire Polizia di Stato vs Polizia Locale, le finali previste per sabato 20 alle ore 17,30 concluderanno l’evento.

Il Gruppo Sportivo, nel corso degli anni, ha organizzato manifestazioni e incontri sportivi a scopo benefico, alcuni dei quali spiccano maggiormente come le due “Partite del Cuore” una nel 2001 disputata con la Nazionale Italiana dei Frati Cappuccini devolvendo l’intero incasso, pari a 14.700.000 lire all’Associazione no-profit “Aremeca” e nel 2002 con la Nazionale Italiana dei Circensi, madrina dell’evento Ambra Orfei, nella quale vennero raccolti 8.700 euro, devoluti all’associazione no-profit “Futuro”.

Il quadrangolare interforze di Calcio a 5 nel 2010 raccolse 3.500 euro che vennero devoluti all’associazione Missione Possibile, contribuendo alla costruzione di un’aula scolastica nel villaggio di Kevote in Kenia. Con l’ultimo evento organizzato nel 2017 i fondi raccolti sono stati devoluti all’Associazione “Progetto Noemi Onlus” con la quale si è instaurato un rapporto di collaborazione.

Queste le squadre che scenderanno in campo:

CARABINIERI - Vincenzo Falce, Paolo Marcedula, Nunzio Cirulli, Alessandro Alette, Antonio Fanelli, Marco D’Alessandro, Francesco D’Orta, Danilo Giordiani, Marco Petrocco, Francesco Mingolla, Lucio Mazzarro, Valentino Bosco, Vincenzo Maiorani, Piergiorgio Capuano, Gianluca Conicella Cerritelli.

GUARDIA DI FINANZA - Antonio Nobilio, Leandro Pronio, Gabriele Domenicone Guizzardo Firmani, Giancarlo Sblano, Lorenzo Corallo, Ivan Trovarelli, Federico Marrocco, Massimo Galante, Antonello D’Ascenzo, Giuseppe Ronzino, Nicola Ferrara, Antonio Niosi, Alessandro Triozzi, Giuseppe Bruno.

POLIZIA DI STATO - Zelindo Antonaci, Maurizio Caporale, Leo Carletti, Valerio Catenaro, Dani Cichella, Stefano Coccione, Ottavio De Martinis Alessandro, Di Blasio, Giovanni Di Giorgio, Remo Di Nicola, Davide Di Virgilio, Fabio Di Zacomo, Massimiliano Giampaolo, Gianfranco Piallini, Alessandro Pilato, Massimo Pomante, Gianluca Rocchiggiani, Lino Tomaiulo.

POLIZIA LOCALE - Di Fabio Vincenzo, Marco Speranza, Corrado Cesaroni Paolo, Di Fiore, Pasquale Ciccarelli, Marco Albertini, Roberto Visioni, Dino Trave, Francesco Bonanni Armando, Fedele, Federico Cardorani, Alessandro Piscione, Roberto Marzoli, Giancarlo Castorani, Pasquale Castorani, dottore Luigi Lezzerini, massaggiatore Ciro Fusco.