Trofeo di Running “Squillamantis” a Montesilvano

Domenica 5 aprile si terrà la 6a edizione dello “Squillamantis”, dedicato agli ex podisti Gianni Fargione e Lorenzo Apolloni. Il percorso sarà di 10 km.

Si partirà dall’inizio di via Aldo Moro, sul lungomare di Montesilvano, per poi toccare vari punti della città fino ad arrivare, per la prima volta, anche sul territorio di Città Sant’Angelo, attraversando il nuovo ponte “Filomena Delli Castelli”.

Infine si tornerà al punto di partenza. Questo trofeo di Runnig è nato nell'estate 2013 e ha l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle attività della Uildm (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare).