Ciclismo, il Trofeo Matteotti a Pescara il 22 settembre: arriva il contributo della Regione

Arriva il contributo da parte della Regione Abruzzo per lo svolgimento a Pescara del classico "Trofeo Matteotti" di ciclismo.

La storica manifestazione sportiva è in programma nel capoluogo adriatico il prossimo 22 settembre.

Come fa sapere il consigliere regionale Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia l'amministrazione regionale ha destinato 50mila euro come sostegno per il rilancio della gara ciclistica internazionale.

«Un sostegno importante per una manifestazione oramai tradizione per la città di Pescara e per il rilancio dello sport abruzzese e italiano, dice Testa. Il contributo finanziario al Comune di Pescara è stato deliberato dalla giunta regionale lo scorso 14 agosto, su proposta dell'assessore allo Sport, Guido Quintino Liris.