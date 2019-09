Trofeo Matteotti 2019, tutto pronto per 72esima edizione: 23 team in gara

Tutto pronto a Pescara per la 72esima edizione dello storico Trofeo Matteotti di ciclismo che si correrà domenica 22 settembre sul circuito compreso tra il capoluogo adriatico e Montesilvano.

La partenza, come tradizione, sarà da piazza Duca degli Abruzzi e confermato il tracciato dello scorso anno di 15 km, da ripetere 13 volte per un totale di 195 km.

L’altimetria presenta tratti mossi in cui i corridori tenteranno di fare la differenza, sfruttando i 150 metri di dislivello a tornata, che nel complesso diventano 1950 metri alla conclusione della corsa.

Impegnativo anche lo strappo verso Montesilvano Colle, che presenta 800 metri al 6,6% fino a 6,5 km dalla conclusione, meno dura invece la scalata di Colle Caprino (2,6 km al 4%), che offre la possibilità di fare la differenza, appare infine decisivo lo strappo di via Tiberi (600 metri al 7%). Tra le novità più importanti in questa edizione del Trofeo Matteotti l’ingresso di un nuovo main sponsor.

La presentazione della classica abruzzese è in programma mercoledì 18 settembre alle ore 20 all’Aurum di Pescara alla presenza del ct della nazionale italiana Davide Cassani, oltre che del presidente Daniele Sebastiani e del direttore tecnico della cors Stefano Giuliani. Le squadre partecipanti, che hanno inviato la loro adesione sono 23, di cui 4 (Astana, Movistar, Team Dimension Data, EF Education First e FDJ) del circuito World Tour oltre ai migliori team Professional e Continental. Nella nazionale italiana si attendono le iscrizioni di nomi prestigiosi, tra questi anche quelli degli atleti abruzzesi.

Questo quanto fa sapere Giuliani: