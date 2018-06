Trofeo Mastrangelo e Mundial Beach Soccer, weekend di grande sport a Montesilvano

Sono trascorsi 21 anni dall’ultima edizione del Trofeo Mastrangelo, che dal 1966 fino al 1997 ha visto sfidarsi a calcio gli 8 quartieri di Montesilvano nel nome di Aldo Mastrangelo, indimenticato calciatore scomparso troppo presto a soli 21 anni. Ora verrà recuperata questa bellissima tradizione sportiva della città che univa.

Nell’ambito del Mundial Beach Soccer, che si svolgerà a Montesilvano il 23 e 24 giugno prossimi e che vedrà le icone del calcio delle nazionali di Italia, Francia, Brasile e Argentina, sfidarsi nel tratto di spiaggia libera tra La Racchetta e La Rosa dei Venti, si svolgerà anche una nuovissima edizione del Trofeo Mastrangelo, che per l’occasione sarà sulla spiaggia.

A scendere in campo saranno le squadre di Villa Carmine, Villa Verrocchio, la Colonnetta, Montesilvano Centro, Montesilvano Colle e Villa Verlengia. La fase eliminatoria comincerà già nella giornata di venerdì 22 giugno. Mentre la semifinale e la finale si disputeranno nelle stesse giornate dell’International Beach Soccer, ossia sabato e domenica.

«Abbiamo creduto che questa manifestazione di respiro internazionale – afferma il presidente della commissione sport, Alessandro Pompei – seguita dalle telecamere di Sky e di Rete 8, fosse la migliore occasione per ripartire con una nuova era del Trofeo Mastrangelo in questa nuova veste “on the beach”, perché è giusto e positivo per tutta la comunità mantenere vive importanti tradizioni come queste. E’ il nostro modo per dare il giusto tributo all’indimenticabile concittadino e a tutti coloro che parteciperanno alla nuova edizione del Trofeo. Le premiazioni avverranno, infatti, contestualmente a quelle dell’International Beach Soccer e quindi con la massima visibilità».