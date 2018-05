Al Palazzetto dello Sport dei Gesuiti il 6° trofeo dell'Adriatico di body building

Sabato 19 maggio si terrà a Pescara Colli il 6° trofeo dell'Adriatico di Body Building, in cui si sfideranno nel sollevamento di quintali di pesi i "giganti" della costa adriatica, giudicati da volti noti delle palestre abruzzesi. Solo pesi e attrezzi, come ai tempi di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone che per questo motivo è diventata oggi una disciplina di nicchia che rischia quasi l'estinzione, poiché oggi l'allenamento in palestra punta soprattutto sul fitness e sulla definizione, più che sulla grandezza della massa muscolare come in passato.

L'evento è organizzato come di consueto dai titolari della palestra "vecchio stile" Free Power Gym di Pescara in collaborazione con la ditta di integratori Watt. L'obiettivo è quello di valorizzare e rilanciare questa attività sportiva a livello non solo abruzzese, ma anche interregionale, coinvolgendo sempre più palestre e discipline. Per l'occasione sarà ospite d'onore il campione europeo Andrea Muzi (24 anni) con cui sarà possibile allenarsi venerdì pomeriggio presso la sede della palestra Free Power Gym in Via Cigno. Il campione delizierà i presenti con una sua esibizione.

Le categorie di Body Builder che careggeranno sono: Under 23, Hp fino a 173 cm + 2, Hp fino a178 cm +4, Hp oltre 178 cm + 6, BB 70 - 80 - 90 + 90, Over 40, Over 50, Manphysique, Clasic Hp + 10%. Ci sono anche due categorie esclusivamente riservate alle donne: Bikini e Bikini Over 35. Per info 3498151400 - freepowergym36@gmail.com.