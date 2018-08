Grande attesa per la 1a edizione del Triathlon di Silvi Marina

Prima edizione del 'Triathlon di Silvi Marina' domenica 12 agosto a Silvi. Un evento che ha raccolto da subito grande consenso tra gli appassionati di una delle discipline più dure e affascinanti. Ospite d'eccezione il fortissimo atleta abruzzese Jonathan Ciavattella, triathleta del Gruppo Sportivo Esercito, campione italiano 1999 e che ha partecipato più volte ai campionati del mondo, oltre a svariati ironman.

La gara, fortemente voluta dalla Movida service event and food, è organizzata dalla Uisp del presidente Umberto Capozucco e del responsabile triathlon Amedeo Di Meo. Le tante prenotazioni, arrivate da tutta Italia, fanno ben sperare su un numero importante di atleti pronti a sfidarsi sul lungomare bandiera blu 2018.

La formula sprint prevede una frazione di nuoto di 750 metri, il cambio in bici presso il Centro Universo e, sempre in bici, l'attraversamento in parte della SS 16, fino all'altezza dell'incrocio per la SP 153 che porta a Silvi alta, per poi tornare nuovamente in zona cambio (Centro Universo).

L'ultima frazione (running) prevede un passaggio all'interno della pineta di Torre Cerrano per poi concludersi con l'arrivo in Piazza dei Pini dove, in serata, ci saranno le premiazioni e, a seguire, un intrattenimento con cibo e bevande ad allietare la serata di atleti e turisti.