V Torneo di Sant'Agostino a Marina di Città Sant'Angelo

Si terrà sabato 3 agosto la giornata conclusiva de “Gli Angeli di Sant'Agostino” in memoria di Vincenzo, Riccardo, Gabriel e Melissa scomparsi prematuramente. Il torneo, della durata di un mese, ha visto la partecipazione 300 bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni provenienti da tutta la provincia di Pescara.

Le 33 squadre appartenenti ai gironi: primi calci; pulcini; esordienti; Under 15 e under 17 giornalmente hanno giocato con grande allegria e spirito sportivo. È questo infatti l’intento degli organizzatori della parrocchia di S. Agostino, far divertire i giovani ed aggregare.

Sabato 3 agosto appuntamento dalle 16 alle 20,30 per la finalissima al campo sportivo e alle 21 in piazza della Marina per la premiazione finale che sarà presentata da Elena Costa.