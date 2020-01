Torneo Internazionale 'Armonia d'Abruzzo Cup' 2020 dal 17 al 19 gennaio

Torneo Internazionale “Armonia d’Abruzzo Cup” 2020 da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, con ingresso gratuito.

Parteciperanno 23 società e 200 atlete in 16 categorie.

“Alla manifestazione – ha spiegato l’assessore allo sport Patrizia Martelli – parteciperanno atlete provenienti dalla Spagna, dall’Ucraina e dall’Inghilterra e tra, atlete e staff tecnici, possiamo ipotizzare una presenza di più di 500 persone per questo evento internazionale che sicuramente rappresenta anche un volano l’accoglienza in un periodo tendenzialmente morto per il turismo”.