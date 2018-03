Torneo delle Regioni, in programma quattro gare allo stadio comunale di Torre de’ Passeri

Lo stadio comunale di Torre de’ Passeri ospiterà quattro gare del Torneo delle Regioni. L’appuntamento targato LND (Lega Nazionale Dilettanti) fa tappa quest’anno in Abruzzo dal 24 al 31 marzo con il calcio a 11, un ritorno dopo l’edizione del 2009 segnata dal terremoto aquilano.

“L’amministrazione comunale ha voluto fortemente che il Torneo delle Regioni, alla sua cinquantasettesima edizione, facesse tappa allo stadio comunale Volpe, per altro recentemente dotato di manto in erba sintetica. Per questo ringraziano il presidente Ortolano e tutto lo staff del comitato regionale della Lnd – hanno detto il sindaco Piero Di Giulio e l’assessore allo Sport Giovanni Mancini – Siamo convinti che eventi come questo abbiamo non solo una valenza di carattere sportivo e sociale, ma che rappresentino anche un volano per il nostro territorio che potrà mostrare tutte sue le potenzialità turistiche e culturali, mettendo in campo tutte le sue migliori energie”.