Tiro rapido sportivo, il Comune presenta la squadra di Pescara che parteciperà alle finali dei campionati italiani

Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la città e la speranza di un ritorno a Pescara con un risultato importante. Il sindaco Masci e l'assessore Martelli hanno accolto ieri in Comune la squadra di tiro rapido sportivo di Pescara che parteciperà alle prossime finali del campionato italiano dal 4 al 6 ottobre a Napoli.

Presenti all'incontro anche il comandante della polizia municipale Palestini, il presidente del Tiro a segno di Pescara, Ernesto Starinieri e il vicepresidente del sodalizio Paolo Vescovo ed il campione italiano di tiro rapido sportivo Loris Speranza, il vice campione italiano Alfonso Di Nicolantonio e con Carla Di Girolamo, due volte campionessa d’Italia della specialità.

Ricordiamo che le attività e le discipline di tiro con la pistola e carabina vengono svolte in città all'interno del poligono di tiro che si trova nell'impianto sportivo dell'ex gesuiti in via Maestri del Lavoro che è anche centro federale.