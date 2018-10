L'Unibasket Pescara sbanca Teramo e vince il primo derby abruzzese 

L'Unibasket Amatori Pescara vince il primo derby abruzzese e sbanca il Palascapriano di Teramo con il punteggio di 79-70. Seconda vittoria in altrettante gare per Leonzio e compagni. Domenica 21 ottobre si andrà a Chieti per un altro derby. Soddisfatto, a fine gara, coach Rajola:

"Partita difficile, che siamo riusciti a controllare fino al terzo quarto, prima di subire il rientro di Teramo che secondo me, comunque, è una buonissima squadra. Poi siamo riusciti a portarci a casa la partita giocando un buon quarto quarto. Sono contento dei due punti ma devo dire che abbiamo gestito male alcune situazioni, oggi soprattutto in attacco. Per la qualità che abbiamo e per l'impegno che mettiamo in allenamento, non possiamo sprecare certe occasioni. Giocare qui al Palascapriano, per me, è sempre un'emozione e spero che un giorno sia Pescara che Teramo possano giocare in una categoria superiore".