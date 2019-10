Giro d'Italia 2020, tappa San Salvo-Tortoreto con passaggio nel Pescarese

Il Giro d'Italia tornerà a passare in Abruzzo anche nell'edizione 2020.

La carovana rosa sarà infatti nella nostra regione per la decima tappa, la San Salvo-Tortoreto.

Il gruppo di ciclisti passerà anche in provincia di Pescara, sulle strade di Santa Teresa, Spoltore, Montesilvano Colle e Montesilvano.

Il percorso dell'edizione 2020 sono state ufficializzate oggi, giovedì 24 ottobre. Così viene presentata la tappa abruzzese sul sito del Giro d'Italia: «Tappa molto mossa con, specie nel finale, una serie di strappi molto impegnativi. Il percorso si snoda in parte sulla costa e in parte all'interno dove presenta le sue difficoltà altimetriche come il Gpm a Chieti. Arrivati nella zona di Tortoreto, si sale al borgo alto (pendenze oltre il 15%) prima di passare sull'arrivo per un "circuito" di circa 50 km con i muri di Colonnella, Controguerra (20%) e di nuovo due volte Tortoreto nel finale».

Dunque gli appassionati e i tifosi di ciclismo potranno ammirare la sempre affascinante carovana rosa sulle strade del Pescarese.