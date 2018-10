Subbuteo, la Ves Gentes di Cepagatti vince la Coppa Italia a Roma

I ragazzi dell'associazione culturale Ves Gentes di Cepagatti, sezione Subbuteo, hanno conquistato la Coppa Italia a squadre vincendo la finale che si è giocata a Roma lo scorso fine settimana. Numerose erano le compagini, provenienti da tutta Italia, che sono intervenute alla manifestazione.

Dopo un ottimo pareggio per 1-1 contro Aosta, la Ves Gentes ha battuto Benevento per 3-0. Il capitano Palmieri, coadiuvato dalla stella Simone Di Pierro, ha messo in campo il quartetto più in palla e iniziando la scalata al titolo. Vittoria contro Viareggio per 3-0, Genova 2-1 e finale contro Palocco vinta per 3-1.