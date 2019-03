Lo stadio del mare si prepara ad accogliere lo street soccer

La Asd Sporting Adriatica 2012, in collaborazione con l'assessorato al turismo e grandi eventi del Comune di Pescara, organizza un'avvincente ed originale torneo di street soccer. Il 4 e 5 maggio verranno installati impianti per praticare il calcio tennis 3 contro 3 e un campo dedicato al calcio balilla umano, oltre ad aree per i bambini con attività ludiche e giochi all'aperto.

Il villaggio sportivo sorgerà a ridosso della nave di Cascella, con numerosi spazi espositivi e stand enogastronomici. Questo evento aprirà ufficialmente l'estate pescarese che si preannuncia ricca di manifestazioni e iniziative. Per informazioni: 328/9211240.