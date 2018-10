Calcio, lo Sporting Pianella diventa un'affiliata dell'Atalanta

L'Asd Sporting Pianella, società dilettantistica di calcio, diventa ufficialmente “società affiliata Atalanta Bergamasca Calcio” per la stagione calcistica 2018/19.

L'associazione sportiva pianellese è la prima e unica del territorio abruzzese a poter vantare questa collaborazione con la società lombarda.

Con questo accordo lo Sporting Pianella potrà contare su metodologie di allenamento sempre più all’avanguardia grazie alla partenership con l'Atalanta, universalmente riconosciuta come la migliore realtà giovanile del panorama calcistico italiano.

La collaborazione non avrà come oggetto esclusivamente il classico scambio di gagliardetti o la visione della partita della prima squadra, comunque attività importanti, ma sarà un rapporto interattivo e fattivo che vedrà uno scambio continuo di informazioni tra le due società, a partire da una serie di corsi di aggiornamento per istruttori di giovani calciatori chiamati “giornate didattiche”, da svolgere nel centro sportivo di Zingonia, quartier generale del sodalizio bergamasco, per continuare con delle visite che loro stessi porranno in essere presso la società affiliata a Pianella.

Nell'accordo c'è anche la possibilità di portare i tesserati dello Sporting in trasferta per svolgere partite/manifestazioni in compagnia dei loro coetanei atalantini, di organizzare la “Atalanta Football Camp” a Pianella e i ragazzi pianellesi saranno visionati dagli osservatori bergamaschi.

Lo scorso 27 ottobre, mentre degli istruttori dello Sporting prendevano parte al corso periodico indetto dalla società lombarda, le categorie pulcini 2008 e 2009, in totale 32 atleti, sono state ospiti a Zingonia, hanno visitato il centro sportivo “Bortolotti” e giocato delle partite con i loro amici atalantini, assistito alla partita del campionato primavera Atalanta-Roma e nel primo pomeriggio alla partita di serie A tra Atalanta.