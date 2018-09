Spoltore in festa, presentata la squadra di calcio del Caprara

Grande festa per la squadra di calcio del Caprara, presentata davanti al Centro polifunzionale del borgo, proprio accanto al campo sportivo appena risistemato e a pochi passi dal parco di Villa Acerbo. Assieme ai giocatori, capitanati da Simone Partenza, il vice presidente della Asd Caprara Fabio Catena, il mister Francesco Pace e tutto il personale della società.

A salutare i ragazzi anche il sindaco Luciano Di Lorito e il consigliere Loris Masciovecchio. Per la Figc c'era Mario Di Santo: l'occasione è stata sfruttata per presentare l'amichevole di giovedì prossimo, 27 settembre, con lo Spoltore Calcio, rappresentato dal presidente Sabatino Pompa, dal mister Donato Ronci e da una delegazione di calciatori. Pompa ha donato al vice presidente del Caprara il gagliardetto della sua società, in segno di amicizia tra le due squadre.

"Ogni anno", ha detto il sindaco Luciano Di Lorito, "ripeteremo una giornata come questa per farci gli auguri a inizio stagione. Questa squadra può ambire alla prima categoria, lo ha dimostrato anche all'esordio sfiorando la vittoria. In ogni caso, anche se la competizione è importante, prima vengono i valori della sportività".

L'associazione sportiva Caprara è nata nel 1968 ed è stata per molti anni l'unica realtà calcistica sul territorio di Spoltore.