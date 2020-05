Sospesi definitivamente i campionati di pallanuoto: la posizione del Pescara

Annullati definitivamente i campionati di pallanuoto. Il Pescara, al momento della sospensione, era sesto in classifica. In una nota la società biancazzurra prende atto dello stop ai tornei di serie A1, A2 e B, arrivato ieri sera, e parla di “decisione inevitabile, ora pensiamo alla prossima stagione”.

Sul tema si sono espressi il presidente Cristiana Marinelli e il vice presidente Stefano Di Properzio:

“La decisione di chiudere qui la stagione non ci sorprende - dice Marinelli - Già alla vigilia di Pasqua avevamo parlato con i nostri tesserati dando quasi per certo lo scenario che adesso si è concretizzato. Per il futuro vogliamo iscrivere la squadra al prossimo campionato di A-2 a patto che ci saranno le condizioni. Tra queste la disponibilità delle Naiadi è la prima. L’attuale gestione, di cui anche il Pescara Pallanuoto fa parte, è in scadenza a luglio. Per programmare il futuro e adeguare la struttura abbiamo bisogno di risposte da parte della Regione Abruzzo, se è intenzionata a rinnovare l’affidamento. Serviranno investimenti, possibili solo quando verrà messo nero su bianco. Ci aspetta un anno zero per la pallanuoto, in cui immagino un ridimensionamento collettivo, ma se si vuole ripartire penso che questa sia la strada da seguire”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Di Properzio l’ufficialità “è arrivata anche troppo tardi. Da tempo era chiaro a tutti che non ci sarebbero state le condizioni per la ripresa dei campionati. La cosa più difficile sarà capire cosa potrà accadere per il futuro. Servirà la giusta responsabilità per mantenere in vita un settore che conta migliaia di atleti e dà lavoro a tante persone”.