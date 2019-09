Skating Academy, 6 ori ai campionati nazionali di Misano

Continua a fare incetta di medaglie la Skating Academy. Gli atleti dell’accademia di pattinaggio artistico a rotelle delle sorelle Angela e Stella Cantelli, con sedi a Montesilvano e Silvi, hanno infatti conquistato 6 medaglie d’oro ai Campionati nazionali Aics di Misano Adriatico. Ottenuti anche due argenti e una medaglia di bronzo.

Sono due gli ori conquistati da Emanuele Marroncelli, uno nell’esercizio singolo e l’altro in coppia con Shakira De Felice. Medaglie anche per:

Valeria Sebastiani,

Alessia Maritan

Andrea Vadini,

Werther Costantini

Elisabetta Di Gennaro

Riconoscimenti importanti, che hanno incoronato la Skating Academy prima squadra abruzzese nel medagliere nazionale:

“Siamo orgogliosi di essere la prima squadra abruzzese in classifica e di rappresentare l’Abruzzo nel pattinaggio”, dichiara Stella Cantelli. “Quando andiamo a competere a livello nazionale, la Skating Academy è una realtà conosciuta in tutta Italia e temuta agonisticamente, grazie al duro lavoro, alla dedizione e ai risultati che portiamo a casa”.

