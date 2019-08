Mondiali di Pallanuoto, il sindaco Masci premia e ringrazia Di Fulvio e Pomilio

Un ringraziamento da Pescara per aver portato in alto il nome della città con la conquista del titolo di campione del mondo di pallanuoto. Il sindaco Masci, assieme al vicesindaco Gianni Santilli e all’Assessore allo Sport Patrizia Martelli ha consegnato questa mattina, con una cerimonia ufficiale, una pergamena da parte della città a Francesco Di Fulvio, giocatore della nazionale di pallanuoto che ha appena conquistato il titolo di campione del Mondo a Gwangju (Corea del Sud).

Assente Amedeo Pomilio che sarà premiato in un'altro incontro, il cui percorso sportivo è stato ricordato da Masci con i successi ottenuti prima come giocatore ed ora come allenatore, sottolineando che il titolo mondiale conquistato da Francesco Di Fulvio rappresenta quella linea di unione che mantiene vivo il ricordo dei fasti della grande Sisley, compagine che in dieci anni (negli anni 80) vinse praticamente tutti i titoli nazionali e internazionali della pallanuoto.