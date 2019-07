Pallavolo, Simone Di Tommaso è il nuovo allenatore della Dannunziana Volley

Simone Di Tommaso è il nuovo allenatore della Dannunziana Volley.

La società pescarese di pallavolo ha ufficializzato il contratto biennale con il nuovo tecnico.

Di Tommaso proprio quest'anno ha lasciato la pallavolo come giocatore dopo aver giocato quest’ultima stagione in Super Lega con la Porto Robur Costa e dopo aver contribuito nei precedenti due campionati a dei successi con l’Emma Villas Siena, in particolare nella conquista della Coppa Italia di A2 nel 2017 e nella promozione in Superlega del 2018.

Queste le sue parole dopo l'ufficializzazione: