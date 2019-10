Silvi, riapre l'Universo Sport Center con l'u-day

Buone notizie per tutti i residenti di Silvi, Città Sant'Angelo, Atri, Pineto e Roseto. Riapre i battenti infatti, dopo un lungo stop, l'Universo Sport Center all'interno del centro commerciale Universo a Silvi. Domenica 13 ottobre dalle 9 alle 21 ci sarà l'open day con tante attività e dimostrazioni gratuite e promozioni per i corsi in acqua, fitness, corsi olistici, yoga, nuoto, pallanuoto.

La struttura è stata rinnovata e potenziata con tariffe agevolate per gli over 65 ed i giovani fino a 25 anni, con la sala Connect Group Cycling di Technogym in esclusiva in Abruzzo.

Nell'intera galleria commerciale ci saranno laboratori di musica, esibizioni musicali, gare di abilità, speed daddy con cambio di pannolini a tempo, sfilate, contest ed offerte nei negozi del centro commerciale oltre ad un contest fotografico sociale che permetterò di vincere ingressi all inclusive.