Showdown, a Silvi la 2a giornata del Campionato di Serie A

Dal 2 al 4 marzo Silvi ospita la seconda giornata del Campionato di Serie A di Showdown per l'anno sportivo 2017/2018, nell'Hotel Hermitage. L'appuntamento è organizzato dalla Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), Federazione Sportiva Paralimpica cui il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) ha demandato gestione, organizzazione e sviluppo dell'attività sportiva per ipovedenti e ciechi.

Lo "showdown" si avvicina come principio all'air hockey: ogni incontro viene disputato tra due giocatori su un tavolo rettangolare con angoli arrotondati, che ad ogni estremità possiede un'area di porta. I giocatori, bendati, utilizzano racchette con cui colpiscono una palla sonora di plastica dura del diametro di 6 cm.

Scopo del gioco è lanciare la palla nella porta dell'avversario. Come per altri sport per non vedenti (Torball, Goalball) le azioni sono effettuate nell'assoluto silenzio del pubblico per permettere ai giocatori di capire il suono e il movimento della palla.