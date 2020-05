Calcio, la serie B riprenderà assieme alla serie A ed alla C: i campionati dovranno finire entro il 20 agosto

Dovranno concludersi entro il 20 agosto i campionati di serie A, B e C che dunque riprenderanno nelle prossime settimane. La decisione arriva dal consiglio federale riunito oggi a Roma in videoconferenza. Polemiche, critiche e attacchi per la decisione presa dai vertici del calcio italiano, con divisioni e diversi voti contrari, come quello della Lega Pro che ha visto ribaltare la decisione di interrompere il campionato come voleva la sua assemblea.

In caso di nuove sospensioni per il Coronvirus, si deciderà se procedere con brevi fasi di playoff e playout ed in caso di uno stop definitivo, si applicheranno oggettivi coefficienti correttivi per giungere ad una classifica finale tenendo conto anche della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai club. Ci saranno in ogni caso promozioni e retrocessioni.