Calcio, la Serie B riprenderà il 20 giugno: ufficializzata la data per la ripresa del campionato

Ufficializzata la data di ripresa dei campionati di serie A e B. Il 20 giugno prossimo, infatti, le squadre della serie cadetta (compreso il Pescara) e della serie A potranno tornare in campo riprendendo i rispettivi calendari interrotti a causa dell'emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown.

Il presidente Balata, a margine dell'incontro con il ministro Spadafora, ha infatti confermato che la data scelta e già deliberata dalla Serie B è stata confermata dopo il vertice di oggi:

"Ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina"