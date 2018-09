Serie B, nulla cambia: il campionato resta a 19 squadre

Niente ripescaggi. Si resta a 19 squadre. La decisione finale è giunta nel pomeriggio di oggi dal Collegio di garanzia del Coni che ha respinto i ricorsi presentati. Un provvedimento preso a maggioranza, nonostante il voto contrario del presidente Frattini che si è battuto fino all'ultimo per un campionato a 22 squadre.

Ma i club interessati potrebbero ancora sperare in una riammissione nel torneo cadetto. In ballo c'è la possibilità di ricorrere al Tribunale Federale della Figc. Intanto domattina alle ore 11,30 verrà stilato il calendario della serie C.