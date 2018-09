"Scollinando", terza edizione della gara podistica a Villa Santa Maria di Spoltore

Domenica 30 settembre terza edizione del Memorial Lucio Pantalone, gara podistica organizzata dall'associazione "La Villa" di Villa Santa Maria di Spoltore e patrocinata dall'amministrazione comunale. Un evento a 360 gradi, che prevede oltre alla competizione sportiva agonistica anche una gara per i bambini e la passeggiata non competitiva ed una serie di eventi musicali, proposte enogastronomiche ed intrattenimento.

Il programma prevede partenza alle 9.15 per i bambini, alle 10.00 invece la gara podistica per gli adulti (13,5 km) e la passeggiata non competitiva (3,5 km). La gara vale 40 punti per il circuito "Corrilabruzzo".

Da Villa Santa Maria, il percorso raggiunge Spoltore capoluogo per poi tornare al punto di partenza passando per via del campo sportivo, via Santa Lucia, la zona industriale di Santa Teresa e via Torrette. Il costo d'iscrizione è di 7 euro per la gara agonistica, 5 euro per la non competitiva e 3 euro per i ragazzi. A tutti gli iscritti sarà dato un pacco gara oltre ad un panino con la porchetta ed un gelato a fine gara.

Per info ed iscrizioni: gianlucalufrano@libero.it (329.5635832)