Amatori Basket, finale di Conference: Gara 1 è di Salerno

Amatori Basket, finale di Conference: Gara 1 è della Virtus Arechi Salerno, ma il risultato di 91-81 non deve trarre in inganno in quanto la squadra del presidente Carlo Di Fabio è stata pienamente in partita e per lunghi tratti del match ha guidato il punteggio, offrendo una prova gagliarda.

A Salerno non è mancata una nutrita e innamorata rappresentanza di tifosi abruzzesi, che hanno dato ai ragazzi di Rajola la giusta spinta.

Martedì 28 maggio si replichera' in Campania per una fondamentale Gara 2 della serie. Nel prossimo weekend, invece, ci si spostera' in riva all'Adriatico per disputare Gara 3.