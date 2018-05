Run4me Lierac, training e benessere sportivo per le donne

Dopo il grande successo ottenuto a Milano, parte anche a Francavilla al Mare Run4me Lierac, il progetto gratuito di training e benessere dedicato alle donne che hanno il desiderio di fare sport in compagnia senza mai tralasciare la propria bellezza.

Appuntamento domenica 13 maggio, nel giorno della Festa della Mamma, a Francavilla al Mare, con il primo appuntamento del tour delle città di RUN4ME Lierac, il programma di allenamenti di corsa gratuiti, in preparazione alla Lierac Beauty Run, il 9 giugno. Il punto di ritrovo sarà la farmacia Bruno, a Francavilla al Mare.

Il piano di allenamenti è pensato e ideato da RCS Active Team – RCS Sport in collaborazione con LIERAC, brand cosmetico distribuito esclusivamente in farmacia e da sempre vicino all’universo femminile, e New Balance, prestigioso sponsor tecnico che fornirà le t-shirt alle partecipanti.

Da Nord a Sud, dalle Alpi piemontesi alle coste siciliane, per la sua terza edizione il numero delle città toccate dal tour sale a dodici, con protagoniste le farmacie che diventeranno il luogo di ritrovo per speciali allenamenti all’insegna della bellezza, del benessere e della salute.

Ad accompagnare e seguire le runner durante gli allenamenti, RCS Active Team – RCS Sport ha scelto i coach del gruppo almostthere, trainer ufficiali di RUN4ME LIERAC. La loro guida professionale permetterà alle partecipanti di suddividersi in base al proprio livello di preparazione, aiutandole a stabilire e raggiungere un obiettivo, che si tratti di un approccio amatoriale alla corsa o di trascorrere una mattinata all’insegna del benessere e dell’attività fisica con le proprie amiche. Le partecipanti, inoltre, riceveranno consigli di bellezza e benessere a cura della farmacia e uno speciale omaggio Lierac.

A culmine del progetto, l’onda rosa della Lierac Beauty Run in programma per la serata del 9 giugno, travolgerà le strade di Milano con un percorso cittadino di 5 e 10 km, con partenza e arrivo presso la maestosa Arena Civica.