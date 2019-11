Rugby, giovane talento pescarese debutta in nazionale under 18

C'è anche un giovane atleta pescarese fra le promesse del rugby italiano. Si chiama Lorenzo Napoleone ed ha debuttato lo scorso 2 novembre con la maglia della nazionale under 18, contro la selezione "Ireland Clubs U18". Un debutto importante e fortunato per il talento di Pescara, visto che gli azzurrini hanno battuto la selezione irlandese per 22-19 nel match disputato a Badia Polesine. Napoleone ha giocato nel ruolo di pilone partendo da titolare.

Classe 2002, Lorenzo è cresciuto nelle giovanili del Pescara Rugby dove ha mosso i primi passi nel minirugby per poi crescere in tutte le categorie fino all'under 18 mettendosi subito in evidenza per le sue doti fisiche, tecniche e caratteriali. Attualmente fa parte del Centro di Formazione Permanente Under 18 di Roma, una delle strutture presenti in Italia dove i migliori giocatori vengono formati per essere avviati verso una carriera di alto livello e professionistica, e milita nelle file dell'Avezzano Rugby.