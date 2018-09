Rugby: domenica 23 settembre a Pescara il "Memorial Roberto Cinelli"

Un quadrangolare riservato ai giovani rugbisti dell'Under 16, per ricordare Roberto Cinelli. Si svolgerà domenica 23 settembre al campo "Rocco Febo" ex Gesuiti in via Maestri del Lavoro il primo memorial per ricordare il nazionale azzurro, allenatore, dirigente e fondatore del Pescara Rugby scomparso nel 2017.

Parteciperanno al torneo le squadre Amatori Rugby Ascoli – Avezzano Rugby – Pol. Paganica Rugby – Adriatica Rugby Club. La manifestazione prevede la partecipazione di 4 squadre, che si incontreranno in un girone all’italiana, dove le prime due classificate giocheranno la finale per il primo e secondo mentre la terza e quarta in classifica la finale per il terzo e quarto posto . La formula di gioco prevede una fase di qualificazione.

Programma:

Ore 09,30 Arrivo delle squadre Check-in presso la segreteria dell’Organizzazione .

Ore 09,45 Consegna liste gara e comunicazione calendario gare.

Ore 10,00 Inizio gare con tempi ridotti ( tempo unico di 20 min. circa intervallo tra gare 5 min. )

Ore 12,30 Fine gare girone e compilazione classifica per le successive finali

Ore 12,45 Inizio finale per terzo e quarto posto

Ore 13,10 Inizio finale per primo e secondo posto

Ore 13,30 Premiazioni

Ore 14,00 Inizio “Terzo tempo” .