Pattinaggio artistico a rotelle, il guru argentino Ruben Genchi alla Skating Academy

Non c'è nulla di più entusiasmante di quando la realtà supera le aspettative. Questo è quanto accaduto in occasione dello stage della Skating Academy al PalaRoma di Montesilvano grazie alla presenza del maestro argentino Ruben Genchi, riconosciuto come uno dei migliori istruttori di pattinaggio artistico a rotelle al mondo.

L'allenatore, vero e proprio guru di questa affascinante disciplina, ha lavorato 'ruota a ruota' con gli allievi dell’accademia delle sorelle Cantelli per due giorni: una full immersion durante la quale il tecnico sudamericano ha confermato, anzi rafforzato, l’aura di magia che lo circonda.

Maestro di sport, ma anche di vita, Genchi ha suggerito la strada giusta ai giovanissimi atleti, promuovendo l'ottimo lavoro delle maestre Angela e Stella, facendo vedere filmati sul suo computer, correggendo le imperfezioni lì dove necessario e parlando a cuore aperto ai ragazzi, il tutto restando sui pattini anche per 8 ore al giorno.

Innovatore dall'energia positiva, Genchi si è presentato con tutta la sua personalità:

“Dietro un atleta c'è una famiglia - afferma il tecnico - I genitori devono respirare la passione dei loro figli e sostenerli perché diversamente minano la loro stessa ardente inclinazione”.

E poi, riguardo alle fondamenta del pattinaggio:

“La parte tecnica è scontata. La cosa più importante sono la passione e l'impegno che si mettono in pista per imparare, non tanto il risultato. È vero che si lavora per essere giudicati dai giudici in gara, ma ricordiamoci che non tutti saranno campioni”.

Il maestro è anche un grande talent scout:

“Un campione si vede in gara e non in allenamento - tuona con saggezza - A volte, infatti, non sono i più bravi quelli che riescono a dare il meglio durante le competizioni. La determinazione è fondamentale”.

Negli ultimi 20 anni Genchi ha preparato atleti saliti 58 volte sul podio mondiale, il che la dice lunga sull'importanza di questo incontro con gli atleti di casa nostra a un mese di distanza dall’allenamento a porte chiuse con il pluricampione del mondo Luca Lucaroni, opportunità che in Abruzzo passano solo dalle parti della Skating Academy.