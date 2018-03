Roma-Barcellona, appello del Club Pescara 'Righetti' a Di Francesco: "Altri biglietti"

Un appello all'allenatore abruzzese della Roma Eusebio Di Francesco per avere altri biglietti per la gara di Champions Roma-Barcellona arriva dal Roma Club Pescara 'Ubaldo Righetti', dopo che dall'Associazione Italiana Roma Club (Airc) sono arrivati solo 60 biglietti su 170 chiesti. Il presidente del Roma club Pescara Vernamonte ha chiesto scusa ai tifosi.

"Da 24 anni svolgo questa mansione con passione e sacrificio. Su 170 biglietti richiesti sono arrivati solo 60 dall'Airc, 40 li abbiamo recuperati noi: ne mancano 70. Sono deluso e amareggiato per come veniamo trattati dalla società AS Roma e dai nostri referenti Airc: una mortificazione per i nostri tifosi e mi risulta per altri club abruzzesi. Siamo pronti a inscenare una forte protesta all'Olimpico, nella Tribuna Tevere laterale dove campeggia il nostro striscione".