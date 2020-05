Ripartono le attività allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". I cancelli riapriranno lunedì 25 maggio per consentire la ripresa delle attività degli sport agonistici, come annunciato dall’assessore comunale allo sport Patrizia Martelli:

«Abbiamo predisposto l'apposita segnaletica, con apertura dall'ingresso Maratona, delimitando con paletti e catena pvc le zone di sicurezza e il percorso obbligato. È stato previsto un registro d'accesso all'impianto da conservare per 14 giorni, contenente i nominativi degli atleti e delle società, e in ogni caso chi entrerà sarà sottoposto a controllo della temperatura».

Ogni società dovrà inviare, almeno 2 giorni prima dell’inizio delle attività, un’autocertificazione che garantisca che l’atleta tesserato non è positivo al Covid 19, non manifesta sintomi che possano dare adito al possibile contagio (febbre, raffreddore, patologie respiratore etc.) e non è stato in contatto con stretti casi accertati, sospetti o ad alto rischio, o persone affette.