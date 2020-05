Rinviati i campionati mondiali di beach handball in programma a Pescara. La decisione è emersa da un confronto tra il presidente federale Pasquale Loria e il sindaco Carlo Masci, che si sono riuniti in videoconferenza ieri pomeriggio per discutere dell'evento che era previsto in città dal 30 giugno al 5 luglio, nello Stadio del del Mare.

Masci ha confermato la disponibilità a ospitare la manifestazione sia nel caso di uno slittamento al 2021 sia nell'ipotesi dell'organizzazione dei Mondiali 2022. Loria ha poi dichiarato:

