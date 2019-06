Rally, Francesco Di Tommaso vince la cronoscalata in Friuli [FOTO]

Una stagione esaltante che si avvia ad una felice conclusione. Francesco Di Tommaso, al volante della sua Citroen Saxo, si conferma leader di categoria nel Campionato Italiano Velocità Montagna avendo fatto registrare il miglior tempo nella "50a Verzegnis-Sella Chianzutan", penultima prova in calendario che si è disputata sulle Alpi Carsiche.

Il driver di Pianella non ha proprio rivali nella classe RS 1.6, essendo salito sul podio in tutte le gare ufficiali della stagione. Dopo i trionfi ottenuti nella "Luzzi-Sambucina", nella "Sarnano-Sassotetto" e al trofeo "Alpe del Nevelgal", è arrivata un'ulteriore conferma della sua superiorità, distaccando nettamente il suo diretto inseguitore Alessandro Bodanza, in ritardo di quasi due secondi.

Rispetto alle gare precedenti, dove Di Tommaso ha fatto valere le sue qualità sul fondo bagnato, questa volta il tracciato completamente asciutto ha esaltato ulteriormente le prestazioni meccaniche della vettura, risultata perfettamente omologata al termine delle verifiche effettuate dai commissari di corsa.

"È stato un anno straordinario, colmo di risultati per certi versi inaspettati - ha commentato Di Tommaso - Dedico questa nuova vittoria al mio team AC Racing e a tutti i miei tifosi".

Per i festeggiamenti finali, si attende l'esito dell'ultima prova in programma il prossimo 16 giugno in Calabria con la 9a edizione della salita "Morano-Campotenese" di 7,4 km.