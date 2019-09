VIDEO | A Pescara arriva per la prima volta la "Race for the Cure", solidarietà e controlli gratuiti

Dal 20 al 22 settembre piazza della Rinascita si tingerà di rosa. Arriva infatti in città per la prima volta l'evento dedicato alla lotta ai tumori del seno organizzato dall'associazione Susan G. Komen Italia. Dal 2000 a oggi Komen Italia ha investito più di 17 milioni di euro in oltre 850 nuovi progetti per la salute delle donne; testimonial ufficiali del progetto sono Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.

Le tre giornate saranno dedicate alla prevenzione e soprattutto allo screening gratuito; sono attesi oltre 5mila partecipanti. La manifestazione si svolgerà con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio e il contributo della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara.

Abbiamo ascoltato la presidente del Comitato Abruzzo Susan G. Komen, Isabella Marianacci, il presidente nazionale di Komen Italia, Riccardo Masetti, e il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.